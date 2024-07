Ana Sátila vai brigar por medalha na canoagem slalom dos Jogos de Paris - AFP

Ana Sátila vai brigar por medalha na canoagem slalom dos Jogos de ParisAFP

Publicado 31/07/2024 11:12 | Atualizado 31/07/2024 11:24

um tempo de 109.88s, marca pior do que ela fez na fase anterior, mas suficiente para ser a quinta melhor. Agora, Sátila volta às águas do Estádio Náutico Vaires-sur-Marne ainda nesta quarta-feira (31), 12h30 (de Brasília). Ana Sátila disputará mais uma final de canoagem slalom na Olimpíada de Paris. Após ser quarta colocada no caiaque individual (K1) , a atleta do Botafogo garantiu vaga na canoa individual (C1) com, marca pior do que ela fez na fase anterior, mas suficiente para ser a quinta melhor. Agora, Sátila volta às águas do Estádio Náutico Vaires-sur-Marne ainda nesta quarta-feira (31), 12h30 (de Brasília).

se poupar para a final, a brasileira sabia que não precisava virar tão baixo para garantir a vaga. Por ter sido a 12ª atleta de 18 na semifinal, ela só precisava ficar em sexto lugar para garantir a vaga na disputa por medalhas. Ana Sátila havia feito 105.16s na terça-feira , na primeira fase. Mas além de, a brasileira sabia que não precisava virar tão baixo para garantir a vaga. Por ter sido a 12ª atleta de 18 na semifinal, ela só precisava ficar em sexto lugar para garantir a vaga na disputa por medalhas.

E o tempo só não foi melhor porque recebeu uma punição de 2 segundos por um toque em uma das últimas entradas da prova.

Essa é a segunda final de Ana Sátila no C1. Ela já havia feito história na Olimpíada de Tóquio, em 2021, ao ser a primeira mulher do país a chegar entre as finalistas na prova.