Neymar em treinos do Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

Publicado 31/07/2024 11:00

Rio - Sem atuar profissionalmente há mais de nove meses, o atacante Neymar, de 32 anos, fez um desabafo nas redes sociais. O jogador da seleção brasileira afirmou que pensou em desistir do futebol nesse período de recuperação após sofrer uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo.

"Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias", afirmou.



Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no dia 17 de outubro do ano passado, enquanto defendia a seleção brasileira em duelo contra o Uruguai. Ele passou por uma operação para tratar da ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco.



O brasileiro está em reta final de recuperação e deverá voltar aos gramados ainda neste ano. Neymar se reapresentou ao Al-Hilal no mês passado, para seguir os trabalhos de olho na volta aos campos.