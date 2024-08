Qualidade da água do rio Sena gerou preocupação na organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Qualidade da água do rio Sena gerou preocupação na organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 01/08/2024 17:48 | Atualizado 01/08/2024 17:50

As provas do triatlo nos Jogos Olímpicos foram finalmente disputadas nesta quarta-feira (31), após adiamentos em meio à polêmica envolvendo a qualidade da água do Sena. Apesar de atletas terem elogiado as condições do rio e garantir que ele estava apto para receber a competição, internautas não perderam a oportunidade de encher a internet com memes.