Paola Reis (de verde) não se classificou no Ciclismo BMX Racing nos Jogos de ParisMauro Pimentel/AFP

Publicado 01/08/2024 17:25

França - Pela fase quartas de final do campeonato de Ciclismo BMX Racing - categoria de velocidade - dos Jogos Olímpicos de Paris, a brasileira Paola Reis oscilou em suas três corridas, terminou na 15ª colocação geral na primeira prova, foi para a repescagem brigar por uma das vagas na semifinal, mas uma queda tirou o sonho do pódio.

As três baterias iniciais foram feitas com os tempos de 37s.101, 36s.259 e 36.998. A 12 primeiras avançavam direto às semifinais, enquanto da 13ª a 20ª teriam uma nova chance.

Na prova seguinte, que daria mais quatro vagas entre oito competidores para fechar 16 ciclistas na semifinal, Paola caiu antes mesmo da primeira curva e viu suas adversárias dispararem. Ele terminou na sétima colocação da repescagem, somente à frente de Veronika Monika, da Letônia, que também sofreu uma queda.

Paola Reis, de 24 anos, assegurou ao Brasil a vaga por ter sido campeã do Pan-Americano 2023 da modalidade, em Riobamba, no Equador, em provas disputadas no mês de maio.