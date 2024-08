Ana Carolina Vieira em Paris 2024 - Reprodução/Instagram @_anavieeiraa

Ana Carolina Vieira em Paris 2024Reprodução/Instagram @_anavieeiraa

Publicado 01/08/2024 16:16 | Atualizado 01/08/2024 16:41

França - Nesta quinta-feira (1º), Ana Carolina Vieira, que foi expulsa da delegação brasileira dos Jogos de Paris , voltou a se manifestar. Por meio de uma publicação no Instagram, a nadadora destacou que "uma falha de comunicação" destruiu seu "sonho olímpico" e ressaltou que "disciplina, determinação e educação" são seus pilares como atleta de alta performance. Além do texto, ela publicou um vídeo. Confira abaixo:

"Eu venho recebendo muitas mensagens negativas, mas também muitas mensagens positivas, principalmente das pessoas que me conhecem. Estou bem na medida do possível, porque o que está acontecendo comigo é muito triste, mas tudo vai ser resolvido no momento certo. Eu vivo do esporte, sou uma atleta de alta performance. Então, eu estou passando por um momento muito delicado. Desde criança, aprendi o que é hierarquia, o que é respeito, o que é meritocracia e o que é educação. Tudo isso vem de berço, meus pais são militares", disse Ana Carolina.

"Já voltei aos meus treinamentos, tenho uma competição por vir. Então, preciso performar novamente. Fico muito triste pela forma como saí dos Jogos Olímpicos, iria nadar mais uma prova, mas ainda vou continuar torcendo por todos que estão lá, toda galera que está lá, pelo Time Brasil", completou. Confira o quadro de medalhas dos Jogos de Paris

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Vieira (@_anavieeiraa)

Relembre o caso

No domingo passado, 28, O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou o desligamento de Ana Vieira por indisciplina , além da advertência para o nadador Gabriel Santos. A nadadora foi embora imediatamente e, assim, ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização na sexta-feira, 26.

O Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, foi responsável por informar ao COB sobre os atos de indisciplinas dos atletas. Ana Carolina Vieira e Gustavo Santos são namorados. A nadadora contestou a punição de forma desrespeitosa e agressiva e, por isso, recebeu uma punição mais grave.

No mesmo dia, Ana Carolina se manifestou pela primeira vez . De acordo com ela, não houve má conduta de sua parte. Além disso, afirmou que denunciou um caso de assédio na seleção de natação ao COB, mas nada foi feito.