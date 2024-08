O repórter Diego Haidar mostrou suas habilidades durante reportagem do programa 'RJ TV' - Reprodução / TV Globo

Publicado 01/08/2024 16:48 | Atualizado 01/08/2024 17:05

Em clima de Olimpíada, o repórter Diego Haidar, da TV Globo, viralizou ao executar saltos de ginástica artística durante uma reportagem do programa "RJ TV", nesta quarta-feira (31). Ele estava no centro de treinamento de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flavia Saraiva e Lorrane Oliveira, no Flamengo, e mostrou suas habilidades para explicar a dificuldade nos exercícios.

"Eu fiquei alguns segundos processando, tentando entender se era real", afirmou um internauta. Algumas pessoas brincaram afirmando que a aterrisagem de Diego foi melhor que a de Simone Biles. "Não é que o cara é bom mesmo?", brincou uma terceira pessoa.

Medalha para o Brasil

A reportagem foi ao ar um dia antes de Rebeca Andrade conquistar mais uma medalha na ginástica artística , nesta quinta-feira (1). Ela venceu a prata após aguardado duelo contra Simone Biles, pelo individual geral.

Até o momento, o Brasil conquistou seis medalhas em Paris. Destas, duas – uma de prata e outra de bronze – foram na ginástica.