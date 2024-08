Gabi, capitã e ponteira da seleção brasileira feminina de vôlei - Natalia Kolesnikova / AFP

Gabi, capitã e ponteira da seleção brasileira feminina de vôleiNatalia Kolesnikova / AFP

Publicado 01/08/2024 15:46

Paris - Grande destaque da seleção brasileira feminina de vôlei na vitória sobre o Japão, por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 25/17 e 25/18), nesta quinta-feira (1) , Gabi elogiou a postura da equipe no confronto. Com o resultado, a vaga nas quartas de final da Olimpíada de Paris já está garantida.

"Estávamos com muita raiva pelo que a gente passou na Liga das Nações. Nos preparamos muito, tivemos paciência. O saque funcionou, a defesa jogou bem, inteligência no ataque. O time jogou com agressividade. É isso que a gente precisa nesses Jogos Olímpicos. Não tem nada ganho, precisávamos da vitória para pegar o melhor cruzamento nas quartas de final", declarou a ponteira, em entrevista à TV Globo após o duelo.



A camisa 10 e capitã foi, inclusive, a maior pontuadora da partida diante das japonesas, com 17. Na sequência, Ana Cristina, que colocou 15 bolas no chão.

Com 100% de aproveitamento nos Jogos de Paris, o Brasil entrará em quadra no próximo domingo (4), contra a Polônia, às 16h (de Brasília), em jogo que vale a liderança do Grupo B.