Gabi Moreschi em ação na derrota para a Holanda, na Olimpíada de Paris - Antonin Thuillier / AFP

Gabi Moreschi em ação na derrota para a Holanda, na Olimpíada de ParisAntonin Thuillier / AFP

Publicado 01/08/2024 14:59 | Atualizado 01/08/2024 15:05

Paris - A seleção brasileira feminina de handebol terá embate decisivo com a Angola no próximo sábado (3), às 9h (de Brasília). Com a derrota para a Holanda nesta quinta-feira (1), por 31 a 24 , as Leoas precisam vencer as angolanas para avançar de fase na Olimpíada de Paris. Destaque do time, a goleira Gabi Moreschi ressaltou que não faltará dedicação da equipe dentro de quadra.