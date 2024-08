Pedro Scooby expôs foto em que o juiz Ben Lowe, à direita, aparece ao lado do surfista Ethan Ewing, ao centro - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby expôs foto em que o juiz Ben Lowe, à direita, aparece ao lado do surfista Ethan Ewing, ao centroReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 16:01 | Atualizado 01/08/2024 16:04

O juiz Ben Lowe, do surfe, está suspenso da Olimpíada de Paris. A decisão, anunciada pela Associação Internacional do Surfe (ISA, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (1), acontece após polêmica foto em que o árbitro aparece ao lado de um surfista que está disputando a medalha em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

A imagem foi publicada na última segunda-feira (29) e mostra Lowe ao lado do australiano Ethan Ewing, que pode enfrentar os brasileiros Gabriel Medina ou João Chianca no chaveamento até a final. No dia em que o encontro foi registrado, os atletas estavam de folga por causa das condições ruins do mar.

O juiz estava sendo alvo de protestos por parte da delegação brasileira e personalidades do meio do surfe. Em vídeo viral publicado na terça-feira (30), Pedro Scooby levantou dúvidas sobre a integridade do árbitro . "Vamos fazer uma comparação com o Brasil. Imagina um jogo do FlaFlu. Aí, um dia antes, o juiz vai encontrar o Gabigol. Tá de sacanagem? Isso é uma entidade séria, as Olimpíadas, isso não poderia acontecer", contestou. Em seguida, ele lembrou que tanto o árbitro quanto Ewing são australianos.

o scooby fazendo uma denúncia seríssima ao esquema de arbitragem olímpica NESSE FILTRO pic.twitter.com/etMQ8mVOZ9 — bainha (@badgalmafe) July 31, 2024

Além disso, ainda no último mês de abril, a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) enviou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) um ofício registrando insatisfação sobre a forma como as provas dos surfistas brasileiros têm sido julgadas nas últimas competições oficiais, citando nominalmente o juiz. A entidade menciona avaliações feitas por Lowe na Olimpíada de Tóquio-2020 em circuitos de Gabriel Medina, afirmando que as notas para o brasileiro dadas pelo australiano foram inferiores às dos demais avaliadores do certame.

Confira o comunicado da ISA

A ISA está ciente de uma foto circulando nas redes sociais em que um dos juízes de surfe das Olimpíadas, australiano, é visto interagindo socialmente com um atleta australiano e seu treinador.

É inapropriado para um juiz interagir dessa forma com um atleta e sua equipe.

Para proteger a integridade e a justiça da competição em andamento, e em acordo com o Código de Conduta da ISA e o Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Executivo da ISA decidiu remover o juiz do painel de julgamento da competição.

Essa decisão não está relacionada à performance do juiz nas Olimpíadas.

A ISA comunicou a todos os juízes e equipes para recordá-los das responsabilidades relacionadas a comportamentos inapropriados.