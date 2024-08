Keno Marley não foi páreo para Lazizbek Mullojonov - Mohd Rasfan / AFP

Publicado 01/08/2024 17:34 | Atualizado 01/08/2024 17:45

França - Keno Marley está eliminado dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta quinta-feira (1º), o brasileiro perdeu para Lazizbek Mullojonov, do Uzbequistão, na Arena Paris Norte por decisão unanime (5-0), em confronto válido pelas quartas de final da categoria até 92 kg do boxe masculino.

Mullojonov começou bem a luta e encaixou bons socos rapidamente. Keno não sentiu a pressão e equilibrou o duelo. Havia a expectativa por uma vitória no assalto, mas os juízes viram triunfo do uzbque por decisão dividia (3-2).

No segundo round, Keno até teve um bom início, mas não conseguiu manter o ritmo. Ele passou a se proteger mais e a atacar menos, tentando selecionar melhor os socos. O uzbeque aproveitou a queda do brasileiro, cresceu na luta e saiu com a vitória unânime.

Já no terceiro assalto, Keno ficou devendo. Ele demonstrou sinais de cansaço e só conseguiu engatar dois bons cruzados nos segundos finais. Entretanto, foi insuficiente para reverter o cenário e perdeu o round, mais uma vez, por decisão unânime.

Na próxima fase, Mullojonov enfrentará Davlat Boltaev, do Tajiquistão, que venceu Jack Marley, da Irlanda. A semifinal está marcada para a próxima segunda-feira (5/8), às 12h30 (de Brasília).