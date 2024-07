Qualidade da água do rio Sena gera preocupação na organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Qualidade da água do rio Sena gera preocupação na organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 30/07/2024 04:30 | Atualizado 30/07/2024 04:34

Paris - O Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou a prova do triatlo masculino, que estava prevista para ser realizada nesta terça-feira (30). Após reunião com os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a World Triathlon, a federação internacional de triatlo, foi decidido pelo adiamento da competição por conta da qualidade da água do rio Sena.

Novos testes foram feitos pela organização do evento no Rio Sena ao longo da madrugada local e constatou-se que as condições ainda não são adequadas para a disputa da natação. Os treinos de familiarização foram cancelados por dois dias consecutivos por conta do nível de bactérias na água gerado pelas chuvas dos dias 26 e 27. Há previsão de chuva para madrugada do dia 31.

O Comitê Organizador das Olimpíadas também possui outros dois planos alternativos: o primeiro seria adiar o triatlo para o dia 2 de agosto, enquanto o segundo seria transformar a competição em um duatlo. Neste segundo caso, os 1500m de natação serão substituídos por mais 5 km de corrida também no mesmo dia 2 de agosto.

A prova foi remarcada para terça-feira (31), às 5h45 (de Brasília), após a prova do triatlo feminino, que tem início previsto para 3h. As cerimônias de premiação ocorrerão após os dois eventos. Manoel Messias e Miguel Hidalgo vão representar o Brasil entre os homens, enquanto Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes serão as representantes brasileiras na disputa entre as mulheres.