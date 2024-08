Tati Weston-Webb avançou às quartas de final do surfe nas Olimpíadas - Ed Sloane / Pool / AFP

Tati Weston-Webb avançou às quartas de final do surfe nas OlimpíadasEd Sloane / Pool / AFP

Publicado 01/08/2024 17:39

França - Depois de dois dias com adiamentos, finalmente foram disputadas as oitavas de final do surfe feminino nos Jogos Olímpicos. Em Teahupo'o, no Taiti, a brasileira Tatiana Weston-Webb sobrou contra a estadunidense Caitlin Simmers e avançou às quartas de final para enfrentar a espanhola Nadia Erostarbe.

Tati aproveitou bem o início da sexta bateria e surfou duas ondas no valor de 6.17, as melhoras do dia até então, somando os finais 12.34 ainda metade da prova. Simmers, por sua vez, teve apenas um 1.50 como melhor onda, chamou atenção por um desempenho pífio, buscando ondas boas e não conseguindo entrar, apenas remando em cima da prancha. Ela fechou com 1.93.

Simmers é líder do ranking mundial e considerada uma das grandes favoritas ao ouro. Tati Weston-Webb superou sua marca de Tóquio, quando parou nas oitavas de final.

Sua adversária na próxima fase, Nadia Erostarbe venceu a japonesa Shino Matsuda com somatório de 8.34 a 5.84.