Luana Silva eliminou a compatriota Tainá Hinckel no surfe dos Jogos Olímpicos - Ed Sloane / POOL / AFP

Publicado 01/08/2024 18:15 | Atualizado 01/08/2024 19:36

No duelo entre brasileiras pelas oitavas de final do surfe dos Jogos Olímpicos, em Teahupo'o, no Taiti, Luana Silva levou a melhor sobre Tainá Hinckel e garantiu a vaga na próxima fase, se juntando ao grupo das oito melhores da competição.

A sétima e penúltima bateria da terceira rodada foi nivelada por notas bem baixas e com poucas oportunidades, marcando um equilíbrio até os últimos momentos da regressiva de 30 minutos - diferente da prova de Tati Weston-Webb , que eliminou a a estadunidense Caitlin Simmers com as maiores notas do dia.

Luana Silva pegou quatro ondas ao todo, tendo 3.50 como melhor onda e 3.27 como a segunda melhor nota, somando 6.77. Tainá, por sua vez, cresceu na reta final, chegou perto de ultrapassar, mas somou 5.93 sendo a nota de 3.08 como a melhor da sua exibição nas oitavas.

A adversária de Luana Silva será Brisa Hennessy, da Costa Rica, que venceu a portuguesa Yolanda Hopkins.