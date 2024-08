'Olé' noticiou morte de zagueiro do Nacional - Reprodução / Diário Olé

'Olé' noticiou morte de zagueiro do NacionalReprodução / Diário Olé

Publicado 28/08/2024 07:20 | Atualizado 28/08/2024 07:35

Rio - A morte do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, na noite da última terça-feira, repercutiu em diversos jornais ao redor do mundo. Publicações da Europa, da América do Sul e também dos Estados Unidos noticiaram a perda do uruguaio, que estava internado em São Paulo, desde a última quinta-feira.

"Jogador de futebol uruguaio morre dias depois de ter um colapso durante partida. Juan Izquierdo sofreu uma parada cardíaca, no último dia 22, em duelo entre São Paulo e Nacional", noticiou o norte-americano "New York Times".

O jornal espanhol "Marca" também deu destaque em sua edição digital a morte do zagueiro do Nacional. "Juan Izquierdo desmaiou e perdeu a consciência na grama do estádio MorumBis, aos 83 minutos da partida entre o Nacional e o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores", publicou.



"Na última quinta-feira, durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo FC, Juan-Manuel Izquierdo, zagueiro uruguaio do Nacional, sofreu uma parada cardíaca. Após vários dias de internação em São Paulo, o jovem de 27 anos morreu na noite de terça-feira", destacou o "L'Equipe", da França.

O jornal português "A Bola" também abordou a morte do zagueiro uruguaio em sua edição digital. "O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou a morte do jogador Juan Izquierdo ao final da noite de terça-feira. O mais recente boletim médico divulgado informou que o jogador de 27 anos morreu em decorrência de morte encefálica após uma paragem cardiorrespiratória associada a arritmia cardíaca".

Principal jornal argentino de esportes, o diário "Olé" estampou em sua capa o pesar pela morte de Izquierdo: "Tristeza infinita", destacou a publicação do país vizinho.

Morte do zagueiro

Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu nesta terça-feira, em decorrência de complicações cardíacas. A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.



Izquierdo, de 27 anos, deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida.



O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.



Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.



Conforme o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, o jogador sofreu uma arritmia cardíaca detectada há dez anos. Izquierdo passou por exames quando tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro. "Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado", afirmou Bauzá.