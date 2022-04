Bruno inaugurou lanchonete na Região dos Lagos no início do ano - Reprodução/Redes Sociais

Bruno inaugurou lanchonete na Região dos Lagos no início do ano Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/04/2022 13:00 | Atualizado 19/04/2022 13:04

Rio - A defesa do ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza entrou com um pedido de liberdade condicional na Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), no último sábado (16). O ex-jogador foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, pelo homicídio triplamente qualificado da ex-amante, a modelo Eliza Samudio, em 2010, além de sequestro e cárcere privado do filho que teve com ela.

A vítima tinha 25 anos quando desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade da criança. Bruno também foi condenado por ocultação de cadáver, mas a pena foi extinta, porque a Justiça entendeu que o crime prescreveu. O ex-goleiro foi preso em 2010 e cumpre pena em regime semiaberto domiciliar desde 2019.



No pedido, o advogado Luiz Gregorio alega que, de acordo com os cálculos do Relatório da Situação Processual Executória, o ex-jogador tem direito ao benefício desde o dia 10 de abril deste ano e atende aos requisitos objetivo, por conta do tempo, e subjetivo, por bom comportamento, para a concessão. Caso a decisão seja favorável ao ex-goleiro, ele fica obrigado somente a ter uma ocupação legal. Em fevereiro deste ano, Bruno inaugurou uma lanchonete no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.