Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Mikayla Demaiter é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 18/11/2024 14:50

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 24 anos, voltou a sensualizar e fazer a alegria dos seus fãs nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a canadense exibiu sua beleza em um ensaio utilizando apenas um biquíni.

fotogaleria

"Fascinante", "Recebi meu presente de Natal antecipado", "Seu parceiro tem que ser a pessoa mais sortuda do mundo", "Extremamente agradecido por ver essa deusa novamente", foram alguns dos comentários.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.