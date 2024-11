Menino Gui é conhecido por ser amante do Vasco de do futebol - Reprodução/Instagram

Menino Gui é conhecido por ser amante do Vasco de do futebolReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 08:30 | Atualizado 29/11/2024 09:36

saiba mais clicando aqui). Rio - O Vasco terá um representante no The Best Football Awards, da Fifa. O torcedor mirim Guilherme Granda Moura, mais conhecido como menino Gui, foi indicado ao prêmio de melhor torcedor do ano pela entidade máxima do futebol. O "Fan Award" tem votação popular no site oficial da Fifa e está aberto até o dia 10 de dezembro ().

"Grandes coisas tem feito o senhor por nós, por isso estamos alegres. Nosso milagre agora alcançou o mundo inteiro numa das maiores premiações do planeta do esporte, e foi meu bondoso Deus quem o colocou lá pra que todo olho visse a sua glória através da vida do Gui. Vamos mover o país e fazer a campanha mais linda já vista pra conseguirmos eleger nosso Gui como melhor torcedor do mundo", publicou o pai do torcedor mirim vascaíno em publicação conjunta nas redes sociais.

O menino Gui concorre com o mexicano José Armando Guzmán Mendonza, torcedor-símbolo do Cruz Azul que morreu aos 14 anos enquanto travava uma batalha contra a leucemia, além do escocês Craig Ferguson, que caminhou 1.609 quilômetros de Glasgow a Munique para o início da Eurocopa de 2024. Ele ainda arrecadou cerca de R$ 611 mil para uma instituição de saúde mental.

O torcedor mirim do Vasco, de 10 anos, luta contra uma epidermólise bolhosa, doença rara que provoca feridas na pele e traz uma série de questões colaterais, como no crescimento. O menino Gui viralizou nas redes depois de um vídeo em que se reencontra com a mãe após um coma induzido.

Desde então, Gui criou uma identificação com o Vasco. O torcedor mirim chegou a se encontrar com o elenco e se aproximou de nomes como Gabriel Pec, hoje no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e que era chamado de "Tio Pec". Gui virou até tema de mosaico da torcida vascaína.