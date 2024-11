Lucas Barbosa, atacante do Juventude - Divulgação/Juventude

Lucas Barbosa, atacante do JuventudeDivulgação/Juventude

Publicado 29/11/2024 21:26

Rio - O Vasco está de olho na contratação do atacante Lucas Barbosa, do Juventude. De acordo com o site "ge", o nome do jogador está sendo avaliado pela diretoria cruz-maltina para reforçar a equipe em 2025.

Apesar do interesse, o Vasco sabe que a negociação não deve ser fácil. Barbosa pertence ao Santos e, a princípio, deve voltar a vestir a camisa do Peixe no ano que vem. O time paulista tem interesse em negociá-lo, mas os valores são um obstáculo para o Vasco. A negociação deve girar em torno de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões na cotação atual).

Além disso, o Cruz-Maltino também terá que enfrentar a concorrência de outros clubes. Além de times brasileiros, Lucas Barbosa também deve receber ofertas do exterior.



Lucas Barbosa foi o artilheiro do Juventude na temporada. O atacante de 23 anos marcou 14 gols e deu cinco assistências em 54 jogos ao longo de 2024.