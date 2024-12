Vasco ficou no empate com o Atlético-GO - JORGE RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - O filme de terror do torcedor vascaíno no Brasileirão parece não ter fim. Neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca recebeu o lanterna e já rebaixado Atlético-GO em São Januário, e escapou de derrota nos acréscimos, ao empatar por 2 a 2, agravando a crise recente que vive o clube. Com o resultado, além de chegar a uma sequência de cinco jogos sem vencer, o Vasco foi a 44 pontos, na 10ª colocação, e ficou virtualmente eliminado na luta por uma vaga na Libertadores.