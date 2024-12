Felipe fez sua estreia como técnico do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 01/12/2024 00:32

Rio - Em sua estreia pelo Vasco, Felipe comandou a equipe em um empate por 2 a 2 contra o Atlético-GO. Em São Januário, o clube carioca chegou a estar perdendo por dois gols de diferença e buscou o empate no fim. O treinador interino afirmou que ter saído atrás do placar ainda no primeiro tempo prejudicou o rendimento dos seus jogadores.

"Sair atrás do placar é muito ruim, o Atlético jogou sem responsabilidade nenhuma, já caiu. Criamos algumas oportunidades, depois de sofrer o gol o desgaste é muito grande. Jogadores ficam sem confiança. A reação no segundo tempo é muito válida. Esperamos que seja disso para melhor", disse.

Outro fator considerado por Felipe foi a juventude da equipe do Vasco escala na partida. O treinador elogiou o rendimento do clube carioca no segundo tempo.

"Se olhar direito, a gente não fez 4-3-3. Independentemente da organização, em alguns momentos Rayan por dentro, o Alegria por fora. Ou o contrário. Sair atrás no placar é muito ruim, jogadores jovens, às vezes com pouca confiança. A gente foi ganhando confiança, sair atrás tem esse desgaste natural. Importante é que o segundo tempo foi muito bom, esperamos manter esse nível", concluiu.