Evangelos Marinakis é dono do Nottingham ForestAFP

Publicado 01/12/2024 15:45 | Atualizado 01/12/2024 15:47

Rio - Dono de uma forte de quase 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 22 bilhões), o grego Evangelos Marinakis admitiu interesse em um clube brasileiro. Em entrevista à TV "Sky Sports", o magnata que teve o nome ligado ao Vasco afirmou que está à procura de "algo grande" no Brasil para expandir a sua rede de clubes.

"É preciso ser algo importante, algo grande", disse Marinakis em um trecho da entrevista divulgado pela "Sky Sports" nas redes sociais.

O nome do magnata grego foi ligado ao Vasco. Em entrevista em novembro, o presidente Pedrinho admitiu que havia conversas em andamento com interessados na SAF, mas não revelou nomes. O Cruz-Maltino busca um novo investidor para o lugar da 777 Partners.

Evangelos Marinakis, de 57 anos, fez a maior parte da sua fortuna no setor marítimo, já que a sua família é dona da Capital Maritime Group. Em 2010, ele comprou o Olympiacos, da Grécia. Desde então, o time grego conquistou o Campeonato Grego por sete anos consecutivos, além de quatro Copas da Grécia.

Em maio de 2017, Marinakis entrou no mercado inglês se tornando sócio majoritário do Nottingham Forest. Em 2022, o time inglês retornou à elite após 23 anos. Na temporada 2024/25, o Forest faz um bom início no Campeonato Inglês e ocupa o sexto lugar. No ano passado, assumiu o controle do Rio Ave, de Portugal.