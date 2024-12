Rayan em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/12/2024 14:22

Rio - Além do tropeço contra o Atlético-GO, em São Januário, o Vasco teve outra notícia ruim no último sábado. O atacante Rayan, de 18 anos, deixou a partida no intervalo, após sofrer um choque de cabeça. Porém, no dia seguinte, a informação foi positiva. O jovem está bem e deve ter condições de encarar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, em São Januário.

O lance aconteceu aos 48 minutos da etapa inicial e envolveu Guilherme Romão, do Atlético-GO. Posteriormente, Rayan avaliado no vestiário e não apresentou sinais de gravidade. Na coletiva após a partida, o técnico Felipe revelou que ele chegou a sentir-se desorientado.

"Espero que não seja nada demais. O doutor falou que ele não sabia onde estava, desacordou rapidamente. Achamos melhor e prudente fazer a troca", disse no último sábado.

Rayan não vai precisar passar pelo protocolo de concussão. Por determinação da da CBF, jogadores substituídos com essa suspeita precisam cumprir um período de cinco dias de intervalo até a próxima partida. Ou seja, o atacante não poderia atuar contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira.

O empate por 2 a 2 contra o lanterna do Brasileiro praticamente encerrou as possibilidades do Vasco se classificar para pré-Libertadores. Com 44 pontos, o Cruz-Maltino tem mais dois jogos pela frente até o término do Brasileiro.