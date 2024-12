Vasco e Atlético-GO se enfrentaram em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Vasco e Atlético-GO se enfrentaram em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/12/2024 21:37 | Atualizado 01/12/2024 22:18

Rio - O Vasco não tem mais riscos de rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. Com o empate entre Bragantino e Cruzeiro por 1 a 1, neste domingo (1º), em Bragança Paulista, o Cruz-Maltino se livrou das chances de queda e agora mira confirmar a vaga na Sul-Americana de 2025.

Com o empate diante do Atlético-GO em São Januário, o Vasco chegou aos 44 pontos e abriu seis de frente para Criciúma e Bragantino, ambos com 38 na zona de rebaixamento. Com duas rodadas pela frente, o Cruz-Maltino até pode ser alcançado em pontos, mas leva vantagem no critério de desempate.

O Vasco tem chances remotas de garantir vaga na Libertadores em 2025. Em 12º lugar, precisa terminar entre os oito melhores para se classificar. O Corinthians, que por enquanto ocupa a última vaga, tem 50 (pontuação máxima que pode ser atingida pelo Vasco).

Após empatar com o Atlético-GO, o Vasco tenta espantar a má fase diante do Atlético-MG, na quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 37ª rodada do Brasileirão. O Galo chega de ressaca pelo vice da Libertadores contra o Botafogo e sem vencer há 11 jogos.