Samira Ferreira é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 14:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, fez a alegria dos seus fãs ao publicar um vídeo em seu perfil oficial no Instagram em que aparece sensualizando, apenas de biquíni vermelho, em um quarto de hotel com uma praia no fundo. A beldade aparece dançando nas imagens e recebeu muitos elogios dos seus seguidores. No total, Samira tem mais de 150 mil fãs na rede social.

