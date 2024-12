Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, ao lado do técnico Filipe Luís - Renan Areias/Agência O Dia

Rio - Autor do único gol do Atlético-MG na derrota por 3 a 1 para o Botafogo na final da Libertadores, no último sábado (30), Eduardo Vargas não deve seguir no Galo para 2025. De acordo com o "ge", o chileno já está sendo oferecido para outros clubes e teve seu nome levado ao Flamengo.

Em um primeiro momento, o Rubro-Negro não se mostrou interessado no jogador e as conversas não avançaram. Além do time carioca, o Cruzeiro, rival do Atlético, também foi procurado, já que Vargas não tem interesse em deixar a cidade de Belo Horizonte e se casou com uma mineira recentemente. Porém, a Raposa também não quis negociar.

Vargas tem contrato com o Atlético-MG até dezembro e o time mineiro não tem interesse em uma renovação. No clube desde 2020, o chileno disputou 165 jogos, com 33 gols e 15 assistências.

No início desta temporada, Vargas teve chances para deixar o Galo. O atacante chegou a negociar uma transferência para o Fortaleza, mas as partes não conseguiram chegar a um acordo.