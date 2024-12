Flamengo bateu o Inter no Rio - Divulgação / Flamengo

Publicado 01/12/2024 18:46

Rio - A sequência invicta do Internacional no Brasileirão chegou ao fim. Neste domingo, o time gaúcho foi até o Maracanã para fazer um duelo direto na parte de cima da tabela contra o Flamengo, pela 36ª rodada, e foi superado por 3 a 2 pelo time carioca. Com o resultado, o Flamengo foi a 66 pontos, saltou para a terceira colocação, e deixou a briga pelo título para Botafogo e Palmeiras. Isso porque o rival carioca tem 73 e os paulistas 70, restando seis pontos em disputa no torneio.