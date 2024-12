Arrascaeta antecipou a cirurgia no joelho para estar em condições de começar a pré-temporada - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 01/12/2024 16:05

mostrou otimismo com a presença do meia uruguaio e do atacante de velocidade na

Flamengo vive a expectativa de poder utilizar Arrascaeta e Everton Cebolinha no início de 2025. O gerente de saúde e alto rendimento do clube, o médico Márcio Tannure, fez um balanço da situação de cada um dos quatro jogadores que passaram por cirurgia - Pedro e Viña são os outros - ena pré-temporada nos Estados Unidos

O caso de Arrascaeta é o menos complexo, já que passou por uma artroscopia no joelho direito, em 14 de novembro, por causa de lesão no menisco.



Já Everton Cebolinha não atua desde outubro, por causa de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, e demandará mais cuidados na preparação física.



"A gente crê que os dois estejam, desde o início da pré-temporada, treinando com o grupo, para que possam se preparar com todas as lesões curadas, tratadas, e buscando a melhor forma", explicou Tannure.



Quando Pedro e Viña voltam ao Flamengo



O próximo da lista de retorno será Pedro, que passou por cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro. Com boa evolução na recuperação, antecipando o início da etapa de fortalecimento, pode voltar a jogar em maio ou junho de 2025.

"A média de retorno esperado é entre 8 e 10 meses, mas por isso que a gente diz a média. A gente não se preocupa com o prazo, mas sim com etapas", afirmou o médico.



E Viña é o caso mais complexo e, por isso, pode ser que só jogue a partir de agosto. Se houver uma excelente evolução, esse prazo pode cair para julho. O lateral precisou de cirurgia para fixação de fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

"Está evoluindo dentro do esperado. Todos sabem que essa lesão é de 10 a 12 meses para que ele volte ou até 13. Com as etapas cumpridas, mas o importante é que volte bem", disse.