Rio - Na penúltimo jogo no Maracanã em 2024, o Flamengo voltou a vencer diante do seu torcedor. Em uma partida de dois tempos opostos, melhor para o Rubro-Negro, que foi mais eficiente na etapa inicial e derrotou o Internacional por 3 a 2. O resultado acabou com qualquer chance de título do Brasileiro por parte dos gaúchos e fez o clube carioca ultrapassar o Colorado na tabela.

Na próxima rodada, o Flamengo irá enfrentar o Criciúma, em Santa Catarina, na quarta-feira às 19h (de Brasília). Já o Internacional recebe o Botafogo, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), em jogo que pode valer o título do Brasileiro para o Alvinegro.

O primeiro tempo entre Flamengo e Internacional no Maracanã começou bem equilibrado, com uma leve vantagem para os cariocas. A primeira chance foi aos dois minutos. Evertton Araújo foi lançado por Gérson e finalizou por cima do goleiro Rochet. A resposta dos gaúchos ocorreu oito minutos depois. Bernabei tabelou com Alan Patrick e serviu Bruno Tabata. O meia finalizou e o goleiro Rossi fez bela defesa, salvando o Flamengo.

Com o tempo, o Rubro-Negro foi se imponto e passou a ser melhor. Aos 24 minutos, Bruno Henrique saiu na cara de Rochet, mas acabou finalizando em cima do goleiro uruguaio. Logo depois, os cariocas marcaram. Nicolás de La Cruz bateu escanteio e Léo Ortiz cabeceou para o fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro uruguaio.

O gol animou o Flamengo que ampliou aos 36 minutos. Após blitz na área do Internacional, Alex Sandro cruzou na medida para Michael finalizar para o fundo das redes dos gaúchos e fazer o segundo do Rubro-Negro no Maracanã. O terceiro veio em seguida. Gérson deu belo passe para Wesley, que foi no fundo e serviu Michael para fuzilar e marcar mais um para os cariocas aos 39 minutos.

O segundo tempo começou com o Flamengo buscando mais gols. Com menos de dois minutos, Bruno Henrique arrancou e sairia na cara do gol de Rochet, porém, Bruno Gomes apareceu bem para cortar. Logo depois, aos oito, quase que o atacante faz o dele. Plata foi no fundo e cruzou na medida para Bruno Henrique, que finalizou dentro da área, por cima do gol do uruguaio.

Na primeira chegada do Internacional no segundo tempo, o gol saiu. Aos dez minutos, Wesley balançou para cima da marcação do Flamengo e finalizou de fora da área, o goleiro Rossi pulou para tentar fazer a defesa, mas não conseguiu ser bem-sucedido.

Aos 20 minutos, o Internacional voltou a marcar. Bernabei foi no fundo e cruzou para Enner Valencia cabecear para o fundo das redes. O VAR chegou a analisar o lance, mas confirmou a condição legal do atacante equatoriano.

Empolgado, o Internacional foi para cima e teve boas chances. O goleiro Rossi apareceu bem para salvar o Flamengo do empate. Porém, os cariocas também tiveram oportunidades de marcar o quatro. O placar acabou não sendo mais modificado, melhor para o Rubro-Negro, que fez mais gols e levou a vitória.