Filipe Luís, técnico do Flamengo, em entrevista coletivaReprodução / FlaTV

Publicado 01/12/2024 21:30

Rio - O treinador Filipe Luís elogiou bastante a atuação do Flamengo no primeiro tempo contra o Internacional, no Maracanã. O Rubro-Negro, que abriu vantagem de três gols de diferença, e depois vendo a reação do Colorado, mas terminou vencendo por 3 a 2, agradou bastante seu comandante.

"Foi um primeiro tempo perfeito: o plano de jogo saiu à perfeição, tanto a nossa fase defensiva como a ofensiva; os jogadores estavam em todo momento onde tinham que estar, com uma liberdade grande de movimentos e de relações curtas entre eles; os ataques aos espaços estavam acontecendo da maneira que planejamos, e o plano saiu à perfeição. Desbloqueamos o jogo com uma bola parada, fizemos 3 a 0, e o time não baixou em nenhum momento. Fomos para o intervalo com essa vantagem grande, e a mensagem foi para continuar atacando, continuar sendo verticais. E antes de tomar o gol tivemos duas ou três chances claras. Então nosso time não voltou mal para o segundo tempo, voltou bem", afirmou.

O técnico destacou a qualidade e o momento do Internacional, que estava sem perder há 16 jogos no Campeonato Brasileiro, e valorizou a vitória do Flamengo no Maracanã.

"E aí o Inter faz um gol porque estamos falando de quem até o momento era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Claro que é um grande time, tem Alan Patrick, Thiago Maia, Valencia, o Wesley que é um dos melhores pontas do Brasil; o Bernabéi, que talvez tenha sido um dos melhores laterais desse ano no campeonato... Então obviamente que é difícil jogar contra um time assim, e eles acabaram fazendo o segundo gol, que teve toda essa polêmica, e o time soube sofrer, soube se defender até o final. Ainda assim tivemos outras chances, tivemos para tentar fazer o 4 a 2 e não fizemos, mas a vitória para mim, os três pontos têm o mesmo sabor. Claro que queria 3 a 0, 4 a 0, mas existe uma parte do futebol que o outro time também joga. Eles souberam nos pressionar no final, e o nosso time soube defender e sair com a vitória merecidamente", disse.