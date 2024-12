Filipe Luís garante que o Flamengo não vai aliviar para o Criciúma - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Filipe Luís garante que o Flamengo não vai aliviar para o CriciúmaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/12/2024 12:26

O treinador avisou que não pretende abdicar da vitória e quer manter o nível de atuações das últimas partidas, com vitórias sobre Internacional e Cuiabá e empate com o Fortaleza.



"(O torcedor) pode esperar o que os nossos jogadores fazem no campo. Que a gente possa ir para Criciúma com os jogadores que estão muito bem, trabalhando, estão com confiança, querem jogar, continuar melhorando, querem competir entre eles... Vamos para fazer um jogo do mesmo nível e tentar vencer. Essa camisa exige vencer, vencer, vencer, então não tenho nada a prometer, senão trabalho e preparar bem o jogo", avisou.

Desfalques do Flamengo

Mesmo com o discurso, Filipe Luís não poderá ir com força máxima para a penúltima partida da temporada. Ele não poderá contar com De La Cruz e Gerson, ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

não correr o risco de receber mais um cartão e ficar suspenso para o jogo com o Vitória, no Maracanã, em sua despedida. Além deles, Gabigol também ficará fora , por estar pendurado e parano Maracanã, em sua despedida.

A situação do Criciúma

A equipe catarinense abre a zona de rebaixamento do Brasileirão, com 38 pontos, em 17º lugar. Uma posição acima, o Fluminense tem 40 e joga em casa com o Cuiabá.

Se as duas equipes vencerem, o Tricolor não estará livre do Z-4 e terá de pontuar na última rodada, fora de casa contra o Palmeiras. Já o Criciúma visitará o Red Bull Bragantino, outro sob risco de queda.