Comemoração do título da Libertadores da América na enseada de Botafogo Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 01/12/2024 20:42

Rio - O Botafogo acabou de ganhar a Libertadores, mas John Textor segue com fome de títulos e já mira o Brasileirão. Em meio a comemoração da conquista da América, o empresário americano acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Internacional, próximo adversário do Alvinegro na competição.

"Eu adoro o Flamengo. Quero agradecer ao Rodolfo Landim, quero agradecer ao Gabigol, quero agradecer ao Wesley. Todos os meus jogadores favoritos do Flamengo. Ótimo trabalho", disse em entrevista à Globo.

O Botafogo enfrenta o Internacional, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro pode conquistar o título em caso de vitória e tropeço do Palmeiras. Já em caso de empate, precisa torcer por uma derrota do Palmeiras.

Um dia depois do título da Libertadores, o Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro por volta de 16h30 para festejar com a torcida, onde chegou aproximadamente 18h20. A comemoração foi realizada na enseada da praia de Botafogo, na Zona Sul da cidade.