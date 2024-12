John Textor estendeu a bandeira do Botafogo na janela da cabine dos pilotos do avião, na chegada ao Rio - Vitor Silva / Botafogo

John Textor estendeu a bandeira do Botafogo na janela da cabine dos pilotos do avião, na chegada ao RioVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/12/2024 17:53 | Atualizado 01/12/2024 18:05

ficou com meio corpo para fora da janela do avião para estender uma bandeira botafoguense,

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, foi à cabine dos pilotos e na chegada ao Rio como campeão da Libertadores . O gesto feito no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão foi igual ao realizado por Túlio Maravilha na conquista do Brasileiro de 1995.

"Fogo!", gritou o empresário americano enquanto estendia a bandeira com a ajuda do piloto.

Separadas por 29 anos, as duas imagens marcam fins de longos jejuns. Assim como nunca havia conquistado o Brasileiro desde que passou a ter esse nome, em 1971, o Glorioso foi campeão pela primeira vez da competição mais importante do continente.



"Tradição que se renova após um título histórico! Voltamos com a taça e hoje é dia de comemorar muito com o Boss (Textor) , Família Botafogo! Vai pegar Fogo!", postou o perfil oficial do Glorioso.



Uma diferença entre os dois gestos é que, em 1995, a chegada da delegação alvinegra foi no Aeroporto Santos Dumont, na madrugada de domingo para segunda.

Capa do jornal O Dia após o título brasileiro do Botafogo, em 1995, com foto de Túlio e uma bandeira na janela do avião Reprodução

Além disso, a torcida invadiu a pista e cercou o avião que chegava de São Paulo, onde o Botafogo empatou com o Santos por 1 a 1, no Pacaembu, e conquistou o título. Afinal, venceu na ida por 2 a 1, no Maracanã.