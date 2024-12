Jogadores do Botafogo já estão no avião para retorno ao Rio com o troféu da Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/12/2024 16:22 | Atualizado 01/12/2024 16:31

Rio - O atual campeão da América chegou em casa. O Botafogo desembarcou neste domingo (1º), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, com o troféu da Libertadores. A delegação alvinegra seguirá para a praia de Botafogo, no Mourisco Mar, para festejar com a torcida a partir de 17h (de Brasília).