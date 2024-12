Botafogo supera drama, vence Atlético e é campeão da Libertadores pela primeira vez - Jogada10

Botafogo supera drama, vence Atlético e é campeão da Libertadores pela primeira vezJogada10

Publicado 30/11/2024 19:14

Copa Intercontinental, em dezembro deste ano, e na Recopa, em fevereiro.

Rio - O título inédito da Libertadores, neste sábado (30), garantiu ao Botafogo a presença em mais três competições para buscar títulos internacionais. Além de classificado para o Mundial de Clubes em junho de 2025, o Glorioso estará presente na

A maratona no Catar



Sem muito tempo a comemorar, o primeiro torneio já será em menos de duas semanas. Pelas quartas de final da Intercontinental, o time de Artur Jorge enfrenta o Pachuca, do México. A partida será no Estádio 974, em Doha, no Catar, às 14h (de Brasília), no dia 11.



Caso avance à semifinal, o Botafogo terá pela frente o capeão africano Al Ahly, do Egito. O confronto acontece três dias depois, em 14 de dezembro, no mesmo local da estreia alvinegra, também às 14h.



E se chegar à final, o Glorioso joga contra o poderoso Real Madrid, no dia 18. A disputa pelo título será às 15h, no estádio Lusail, também em Doha.



Chance de primeiro título em 2025



Já no início da próxima temporada, a disputa pelo primeiro título de 2025 será nos dias 19 e 26 de fevereiro. Os confrontos pela Recopa serão contra o Racing, campeão da Copa Sul-Americana.



A partida de ida acontece na Argentina, enquanto a volta será no Nilton Santos. Os horários ainda não foram confirmados pela Conmebol, mas serão à noite.



O Mundial de Clubes



Já em junho, o Botafogo disputará pelo menos três partidas na fase de grupos do Mundial de Clubes. Caso se classifique entre os dois primeiros colocados, avança às oitavas de final.