Luiz Henrique foi protagonista de título pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi protagonista de título pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/11/2024 19:12 | Atualizado 30/11/2024 20:37

Argentina - Eleito o melhor jogador da final da Libertadores e autor do primeiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, se emocionou ao comemorar a conquista inédita pelo clube carioca e também na sua carreira.

"É um sonho o que eu estou vivendo. Fico feliz porque eu pude proporcional essa final para minha mãe, meus irmãos. Quero agradecer muito ao Botafogo por isso, por proporcionar isso para os meus familiares. Eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo precisava estar no topo, no lugar que merece, por todo o trabalho que fizemos. Muitas pessoas tentaram me parar, mas eu sei que Deus está comigo e minha família está comigo e ainda tem muito mais", afirmou.

É tempo do Botafogo, o mais novo campeão da Libertadores. E quis o destino que o grande nome dessa conquista histórica - e dramática - fosse o dono atual da mítica camisa 7, Luiz Henrique, eleito o melhor jogador da competição.

O jovem atacante, com a aura de Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha, colocou a final no bolso com um gol e um pênalti sofrido (e convertido por Alex Telles), para levar o Glorioso à vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, mesmo com um a menos desde o primeiro minuto, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Vargas diminuiu e Júnior Santos, no último lance, fechou o placar como artilheiro da competição e nome importante nas primeiras fases, até se machucar.