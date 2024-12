Canção entoou celebração do Botafogo - AFP

Publicado 30/11/2024 20:08 | Atualizado 30/11/2024 20:10

Argentina - O Botafogo conquistou o título da Libertadores depois de derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Após a premiação, o elenco alvinegro fez a festa e deu a volta olímpica no estádio do River Plate, fazendo a alegria dos torcedores presentes no local. A trilha sonora da comemoração foi "Vou Festejar", canção de Jorge Aragão, imortalizada na voz de Beth Carvalho, ilustre e saudosa alvinegra.