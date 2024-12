Memes: Torcedores do Botafogo celebram o título da Libertadores - Reprodução / Internet

Publicado 30/11/2024 19:32 | Atualizado 30/11/2024 19:34

Rio - Os torcedores do Botafogo celebraram o título da Libertadores em Buenos Aires, no Rio, em todo o Brasil e também nas redes sociais. Os alvinegros fizeram vários memes para comemorar a conquista inédita e também ironizaram o Atlético-MG derrota por 3 a 1 na decisão da principal competição de clubes da América do Sul.