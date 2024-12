Alexander Barboza celebra título - AFP

Publicado 30/11/2024 19:18 | Atualizado 30/11/2024 20:35

Argentina - Símbolo de raça e superação do elenco do Botafogo, o zagueiro Alexander Barboza foi bastante testado na final da Libertadores. Sem seu companheiro de defesa, Bastos, que sofreu uma lesão muscular, o defensor ainda teve que ver a equipe jogar a final com um jogador a menos desde o começo. Ao fim da partida, com a vitória por 3 a 1, Barboza dedicou o título a Gregore, expulso com poucos segundos de jogo em Buenos Aires.

"A gente mostrou personalidade, humildade, todo mundo jogou muito hoje. Muito difícil para a gente, perdemos um jogador com 40 segundos, uma final de Libertadores. Nós corremos muito pelo Gregore, um jogador muito amigo, querido por todos e por um lance desafortunado acabou ficando de fora. Ele merece tanto ou até mais que a gente. Estamos na história desse grupo fantástico", disse.

O volante foi expulso com menos de um minuto da partida após entrada dura em Fausto Vera. Com um jogador a menos, o Botafogo abriu uma boa vantagem ainda no primeiro tempo, passou sufoco no segundo tempo, mas selou a vitória no fim com o gol de Júnior Santos.

Com o título do Botafogo, o Rio de Janeiro passa a ter quatro clubes com títulos da Libertadores. Nos últimos três anos, o Flamengo e o Fluminense haviam levantado o troféu.