Gregore foi expulso com 30 segundos na final da Libertadores - Juan Mabromata / AFP

Gregore foi expulso com 30 segundos na final da LibertadoresJuan Mabromata / AFP

Publicado 30/11/2024 20:21

"Foi um lance rápido. Quando fiz o movimento, acertei a cabeça do Fausto (Vera). Quando saí de campo, os jogadores já estavam falando que iriam correr por mim. Fiquei desesperado por deixar o time com um a menos numa final de Libertadores. Queria estar dentro de campo ajudando, mas estou muito feliz por tudo o que está acontecendo com a gente", disse o volante.

Gregore foi expulso com 30 segundos. Como o regulamento da competição prevê, o jogador que recebe cartão vermelho deve seguir para o vestiário e não pode assistir a partida no banco de reservas. O pitbull alvinegro precisou ir pro doping, onde não conseguiu acompanhar parte do jogo e ficou aflito ouvindo apenas os gritos das torcidas no Monumental de Núñez.

"Não fui pro vestiário. Fui pro doping, não consegui assistir o jogo e fiquei aflito. Só ouvia a torcida e não sabia qual torcida era. Não sabia se era gol nosso ou deles. Depois dos 70 minutos, consegui assistir o jogo do vidro (na área interna). Quando o Júnior Santos fez o gol, já saí correndo pro túnel e ali foi um alívio. Ainda não falei (com o Artur Jorge), mas certamente vai me dar um puxão de orelha", contou.