Marlon Freitas em final da Libertadores - AFP

Publicado 30/11/2024 23:21

Argentina - Único remanescente do elenco de 2023 que foi titular durante toda a campanha do título da Libertadores, o volante Marlon Freitas relembrou o trauma do ano passado, quando o clube carioca esteve na liderança do Brasileiro por muitas rodadas e acabou perdendo o título. Ele afirmou que nunca faltou humildade ao elenco alvinegro e reforçou a importância do troféu levantado neste sábado.

"O trabalho devolve. No ano passado, nos preparamos para viver esse momento. É difícil entender, era uma vantagem grande, falaram várias coisas, mas trabalhamos com humildade, sabíamos que tinha algo grande preparado para nós. Deus preparou. Quero comemorar muito", disse.

Em seus agradecimentos, Júnior Santos citou Deus e também o elenco e os funcionários do Botafogo por essa conquista tão importante para a história do clube carioca.

"Primeiro quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, a meus companheiros. Foi uma caminhada muito difícil, o primeiro clube a vir de tantos jogos da Pré-Libertadores e ser campeão. Quero exaltar os funcionários, para quem está fora não aparece tanto, mas eles fazem seu melhor. Mereciam esse troféu, esse campeonato, um título desse tamanho", afirmou.