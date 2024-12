Jorge Iggor - Reprodução

Publicado 30/11/2024 21:40

Rio - O título inédito do Botafogo na Libertadores tirou um peso das costas do narrador Jorge Iggor, da TNT Sports. Durante a cobertura pós-jogo da conquista alvinegra, ele relatou o drama familiar com o filho Gustavo com a derrocada no Brasileirão do ano passado e admitiu que se sentiu culpado por incentivá-lo a torcer pelo Glorioso.

"Meu filho sofreu no ano passado a pior dor que um torcedor pode sofrer. Depois daquele jogo (derrota por 4 a 3 para o Palmeiras), eu fiquei uns dez minutos no carro sem conseguir dar a partida porque não acreditava e não tinha força para ir para casa. Eu só pensava no meu filho. Ele não merece passar por isso. E me bateu um sentimento de culpa", disse Jorge Iggor.

"O Botafogo é um time da família por parte da minha mãe. Levei o Gustavo aos jogos e ele decidiu virar botafoguense. Eu estou aliviado porque me senti culpado por colocá-lo nessa direção. Eu ensinei (a torcer), apresentei (o Botafogo) e dei a primeira camisa aos cinco anos. Aquilo me doeu demais. A dor era mais por ele do que por mim", completou.

Se no ano passado o filho do narrador sofreu com a derrocada no Brasileirão, esse ano a história foi bem diferente. Jorge Iggor se emocionou ao lembrar que Gustavo completa 20 anos neste sábado (30), no dia da conquista inédita da Libertadores, e garantiu que vai comemorar o título do jeito que o filho merece.

"Olha como é o destino. Hoje é o aniversário do Gustavo, 20 anos. E ele vai ter a maior alegria de torcedor na vida dele. Eu tinha medo dele não só ter essa alegria, mas não poder ver e não poder dar um abraço nele numa noite de título de Libertadores. E hoje eu vou abraçar ele e vamos comemorar a noite inteira. Estou muito feliz por ele, pelo meu avô e por todo mundo, por cada pai alvinegro que passou isso", completou.