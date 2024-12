Alvinegros fizeram a festa com título do Botafogo na Libertadores - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 30/11/2024 20:40

Rio - A torcida do Botafogo foi à loucura com o título inédito da Libertadores. O Glorioso conquistou a tão sonhada Glória Eterna após vencer o Atlético-MG por 3 a 1 , neste sábado (30), no Monumental de Núñez, na Argentina, e levou os mais de 50 mil torcedores presentes no Nilton Santos ao delírio. E teve até recado para o Real Madrid, adversário da final do Intercontinental.

"Não tem explicação. Desde os 40 do segundo tempo chorei até o final. Já sabia que ia ser campeão. Vamos pra cima porque ainda tem o Brasileiro e vamos ganhar a Supercopa e Recopa (no ano que vem). E o Real Madrid pode esperar também porque a sua hora vai chegar", disse o alvinegro José em entrevista ao DIA, na saída do Nilton Santos.

E o José não foi o único alvinegro na conquista do título Intercontinental em dezembro. Jonathan seguiu a mesma linha de raciocínio e também mandou recado para o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões e já finalista do Intercontinental por conta da mudança de formato promovida pela Fifa.

"É inexplicável. É uma sensação única ser campeão da Libertadores. Estamos numa crescente muito boa, crescendo nos últimos anos. No ano passado derrapamos, mas esse ano não tem jeito e os dois canecos serão nossos. E o Real Madrid pode esperar que a hora dele vai chegar, isso é certo", afirmou Jonathan.

Por fim, o alvinegro Danilo Soares, que foi mascarado para o estádio, preferiu desfrutar o momento e sem pensar no futuro. O torcedor falou sobre o sentimento de ser o atual campeão da América e quer aproveitar cada segundo.

"Não tem como explicar, de verdade. Não tem como falar em palavras. É muito tempo esperando, batendo na trave, passando mal. Dessa vez a gente tinha certeza que hoje conquistaríamos o título. Eu tinha certeza. Vamos comemorar muito e, depois, pensamos no Brasileiro", pontuou Danilo Soares.