Savarino é um dos destaques do Botafogo - AFP

Savarino é um dos destaques do BotafogoAFP

Publicado 30/11/2024 20:17 | Atualizado 30/11/2024 20:40

Argentino - Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, Jefferson Savarino, de 28 anos, conquistou seu maior título na carreira, justamente contra o Atlético-MG, seu primeiro clube no Brasil. Ao fim da partida, em Buenos Aires, que terminou com vitória por 3 a 1, do clube carioca, e a taça da Libertadores a caminho do Rio, o venezuelano exaltou o tamanho da conquista.

"Estou muito feliz. Merecemos desfrutar esse momento. Lutamos muito desde a primeira fase. Tenho que parabenizar meus companheiros por todo esforço, inclusive hoje, que jogamos com um a menos. Estou vivendo um sonho, um sonho de criança, e temos que desfrutar porque merecíamos muito", afirmou.

Pelo Atlético-MG, Jefferson Savarino já havia conquistado o título do Brasileiro e o da Copa do Brasil, ambos em 2021. Naquele ano, o Galo acabou sendo eliminado na semifinal da Libertadores para o Palmeiras, que ficou com a taça.

Com o título, o Botafogo se iguala a Fluminense e Vasco, clubes do Rio, que já haviam conquistado da Libertadores em um oportunidade. O Flamengo já faturou a Libertadores em três oportunidades.