John Textor levanta a Libertadores - AFP

John Textor levanta a LibertadoresAFP

Publicado 30/11/2024 20:02 | Atualizado 30/11/2024 20:42

Buenos Aires - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, foi ovacionado pelos torcedores alvinegros após o título da Libertadores. O norte-americano entrou em campo para a premiação e recebeu o cheque no valor de 23 milhões de dólares (algo em torno de R$ 133,6 milhões na cotação atual) pelo principal título de clubes da América do Sul.





John Textor foi saudado pelos alvinegros e também entrou na roda para levantar a taça ao lado do elenco e também do treinador Arthur Jorge. O Botafogo levou a melhor sobre o Atlético-MG na final em Buenos Aires e venceu por 3 a 1, faturando o título inédito da Libertadores.

O empresário assumiu o controle do futebol do Botafogo na metade de 2022. O título da Libertadores é a primeira grande conquista do norte-americano no clube carioca. Ele já havia levantado duas Taças Rio, competição inferior que faz parte do Campeonato Carioca.

Além do Botafogo, John Textor também é acionista majoritário do Lyon, da França, e do RWD Molenbeek, da Bélgica. Ele também tem porcentagens minoritárias do Crystal Palace, clube da Inglaterra.