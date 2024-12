Jefferson é ídolo do Botafogo - Reprodução / Instagram

Publicado 30/11/2024 20:30 | Atualizado 30/11/2024 20:43

Argentina - Um dos grandes ídolos da história recente do Botafogo, o ex-goleiro Jefferson, de 41 anos, celebrou bastante o título inédito da Libertadores. Presente em Buenos Aires, ex-arqueiro mostrou confiança neste momento do clube carioca e reforçou a sua alegria pelo carinho que recebe dos alvinegros em qualquer lugar que esteja presente. O Jornal O Dia bateu um papo exclusivo com Jeff após o apito final no Monumental.

"É uma alegria, fico muito feliz por ter presenciado esse momento. Não consegui como jogador, mas hoje como torcedor. Fico feliz por essa restruturação, por tudo que o Botafogo tem vivido. O carinho do torcedor é algo que me marca muito também. E agora é buscar o Brasileiro e também o Intercontinental e o Mundial", afirmou o ex-goleiro.

Jefferson teve duas passagens pelo Botafogo, a primeira foi de 2003 a 2005 e a segunda de 2009 a 2018, quando encerrou sua carreira. Ele fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

Em Buenos Aires, o Botafogo faturou a Libertadores, maior título da sua história, ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, neste sábado. O clube carioca lidera o Brasileiro, faltando duas rodadas para o fim, e pode levantar mais uma taça na próxima semana.