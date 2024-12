Júnior Santos chegou a 10 gols na Libertadores de 2024 ao marcar na final pelo Botafogo - AFP

Júnior Santos chegou a 10 gols na Libertadores de 2024 ao marcar na final pelo BotafogoAFP

Publicado 30/11/2024 20:27

artilharia da competição, chegando a 10 gols. Júnior Santos foi decisivo na fase preliminar e foi importante para o Botafogo durante a campanha que culmino no título da Libertadores . Mas uma grave lesão o deixou fora por dois meses e ele perdeu espaço no time, mas voltou a brilhar na final ao sacramentar a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG e também ampliou a

Um momento que ele imaginou que poderia acontecer, como contou após a conquista do título.



"É muito difícil um jogador ficar fora por contusão, logo no melhor momento da minha carreira. Mas o time estava bem. Sempre quis o melhor para o clube e falei em outras entrevistas que queria ajudar. Sonhei com isso (o gol do título) após assistir um vídeo meu jogando na várzea com 21 anos", afirmou o atacante à ESPN.



"Sempre me imaginei jogando em grandes estádios. Quando tive essa oportunidade, senti que tinha algo reservado pra mim. Mesmo em um momento que deveria segurar a bola, fui pra dentro de um, de dois... E deu certo".



Júnior Santos ainda se emocionou ao falar do pai e deu um exemplo de vida aos jovens.



"Dedico esse título à minha família que estava torcendo muito por mim. Meu pai não pôde me ver. Ele me viu jogar como profissional, mas perdeu a memória. Fui um jovem muito rebelde, não segui os conselhos dele e me arrependo muito. Espero que ele esteja feliz, onde quer que ele esteja", disse.



"Ele sempre falou pra não desistir de jogar, mesmo nos momentos em que eu não acreditava em mim. Então hoje eu não desacredito de mais nada, por isso acreditava que poderia entrar e fazer o gol", contou.