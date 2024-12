João Vitor e João Gabriel celebram título do Botafogo - Lucas Felbinger / Agência O Dia

João Vitor e João Gabriel celebram título do BotafogoLucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 30/11/2024 19:46 | Atualizado 30/11/2024 20:41

Rio - O título da Libertadores celebrado pelo torcedores do Botafogo em vários locais do país e do mundo foi uma redenção esperada há tempos por muitos alvinegros. No Nilton Santos, uma história linda envolvendo pai e filho e um amor incondicional pelo Glorioso. João Vitor descartou ir para Buenos Airas para assistir a decisão na fan fest do estádio ao lado do seu pequeno herdeiro, João Gabriel.

O cenário da vitória alvinegra acabou sendo um grande teste para o torcedor, que já passou por problemas cardíacos, após uma decepção com o Botafogo em 2008, quando estava no estádio na derrota para o Flamengo na final da Taça Guanabara de 2008.

"Eu tenho arritmia cardíaca, eu não consegui ver o segundo tempo. Em 2008, quando o Botafogo perdeu para o Flamengo com aquele gol do Diego Tardelli, no Carioca, eu fiquei três dias internado. Meu filho foi comigo esse ano em todos os jogos da Libertadores da América e hoje ele estava aqui comigo. Eu poderia ter ido para a Argentina, mas eu não conseguiria estar com ele. Então, foi especial demais", disse.

Campeões da América, pai e filho esperam comemorar novamente em breve. Ambos confirmaram a presença na partida contra o São Paulo, que irá acontecer no Nilton Santos, no próximo dia 8, e pode selar o título do Campeonato Brasileiro de 2024.