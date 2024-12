Botafogo é o novo campeão da Libertadores - AFP

Botafogo é o novo campeão da LibertadoresAFP

Publicado 30/11/2024 19:01

colocou a final no bolso com um gol e um pênalti sofrido (e convertido por Alex Telles), para levar o Glorioso à vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, mesmo com um a menos desde o primeiro minuto, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. É tempo do Botafogo , o mais novo campeão da Libertadores . E quis o destino que o grande nome dessa conquista histórica - e dramática - fosse o dono atual da mítica camisa 7, Luiz Henrique, eleito o melhor jogador da competição. O atacante, com a aura de Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha,, para levar o Glorioso à vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, mesmo com um a menos desde o primeiro minuto, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Vargas diminuiu e Júnior Santos, no último lance, fechou o placar para se coroar como artilheiro da competição e nome importante nas primeiras fases, até se machucar.

o hino que diz "foste herói em cada jogo" fez tanto sentido numa equipe que era favorita, mas se viu com apenas 10 jogadores. A Nuncafez tanto sentido numa equipe que era favorita, mas se viu com apenas 10 jogadores. A expulsão mais rápida de uma final de Libertadores, de Gregore , por acertar as travas da chuteira na cabeça de Fausto Vera, no meio de campo com 29 segundos, deu ares de drama. Só que foi aí que entrou a qualidade do trabalho de Artur Jorge e a entrega do grupo.

O apito final. O Botafogo de Futebol e Regatas é campeão da Libertadores da América! pic.twitter.com/cIzWn12wpp — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 30, 2024

Primeiro tempo irretocável do Botafogo

Os torcedores podem ter se desesperado com o histórico de decepções e temido pelo pior. Mas, com exceção dos primeiros minutos, parecia que era um jogo de 11 contra 11, tamanha a organização do Botafogo. Sem Bastos, vetado com lesão muscular, o time passou a jogar com Marlon Freitas entre os zagueiros e deu a bola para um Atlético-MG que não soube o que fazer com ela.

Dois chutes de fora da área de Hulk, com liberdade na marcação após o recuo do volante, foram os únicos momentos de perigo. Os mineiros abriam o jogo, mas não conseguiam superar a recuada linha de cinco que muitas vezes virava de seis, com Luiz Henrique ajudando a defesa botafoguense.

A aposta do Botafogo foi na qualidade ofensiva, que resolveu. Na primeira vez em que conseguiu trocar passes e rodar a bola, fez uma a jogada decisiva, aos 34 minutos: Almada abriu para Luiz Henrique, que achou Marlon Freita para chutar livre, a bola desviou no argentino e sobrou pra para o atacante abrir o placar.

O que já era ótimo ficou espetacular quando Luiz Henrique aproveitou bobeada da zaga atleticana e sofreu pênalti de Everson. Telles cobrou e ampliou para 2 a 0.

Gol do Atlético-MG no início da segunda etapa

Diante do cenário, era de se esperar um Atlético-MG diferente. Milito, que demorou a mexer, tirou o esquema com três zagueiros e foi pra cima com três mudanças. E o primeiro minuto voltou a ser tenso para os botafoguenses, já que Vargas, que acabara de entrar, diminuiu de cabeça, após escanteio.

O que era tensão virou drama, então. Com Hulk pela ponta direita fazendo dupla com Mariano, a defesa do Botafogo passou a sofrer. E veio, enfim, a pressão mineira. Deyverson quase empatou ao cabecear sozinho, mas para fora.

Artur Jorge então reforçou a marcação com as entradas de Marçal e Danilo Barbosa (saíram Telles e Savarino). Não funcionou completamente porque os jogadores já demonstravam desgaste físico e deram mais espaço nas laterais.

Menos mal que o Galo só tinha praticamente uma jogada, que era cruzamento para a área contra a recuada defesa. Quando não alçou a bola, Hulk obrigou John a fazer grande defesa e, já depois dos 40, Vargas teve duas chances claras e isolou cara a cara com o goleiro.]

Ainda houve tempo de, no último minuto, Júnior Santos fazer jogada individual e ainda pegar o rebote para fazer 3 a 1 e fazer os botafoguenses soltarem o grito entalado na garganta. Agora, a taça da Libertadores conta com uma estrela solitária em sua base de madeira.

Atlético-MG 1x3 Botafogo

Local: Monumental de Nuñez (ARG).

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Gols: Luiz Henrique, aos 34min/1ºT (0x1), Alex Telles, aos 42min/1ºT (0x2); Vargas, a 1min/2ºT (1x2) e Junior Santos, aos 52min/2ºT.

Cartões amarelos: Battaglia, Lyanco, Fausto Vera, Hulk (ATL); Alex Telles, Almada, Vitinho, Igor Jesus, Junior Santos (BOT).

Cartões vermelhos: Gregore (BOT).

Atlético-MG: Everson, Lyanco (Mariano), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Vargas), Fausto Vera (Bernar), Alan Franco e Guilherme Arana; Hulk, Paulinho e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.

Botafogo: John, Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore, Savarino (Danilo Barbosa), Almada (Júnior Santos), Luiz Henrique (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.