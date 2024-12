Jogadores do Botafogo posam para foto antes de jogo da Libertadores de 2017 - Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Jogadores do Botafogo posam para foto antes de jogo da Libertadores de 2017Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 30/11/2024 19:01

Rio - Campeão da Libertadores em 2024, o Botafogo precisou de seis participações na competição para buscar o troféu. Com sua estreia nos anos de 1960, suas participações nos anos de 1990 e seu retorno no Século XXI, o Alvinegro bateu na trave algumas vezes, porém, o tempo de espera chegou ao fim com o título conquistado sobre o Atlético-MG, em Buenos Aires.

1963

Botafogo enfrenta o Santos na Libertadores de 1963 Reprodução/Canal 100

O Botafogo disputou a Libertadores pela primeira vez neste ano. A equipe carioca bateu o Alianza Lima (PER) e o Millonarios (COL) na fase de grupos e avançou à semifinal da Libertadores.

Nesta fase, porém, não foi páreo para o Santos, do Rei Pelé. Após o empate por 1 a 1 no Pacaembu, o Botafogo perdeu por 4 a 0 na partida da volta, no Maracanã, e foi eliminado.

1973

Jairzinho em Botafogo x Palmeiras pela Libertadores de 2017 Reprodução/Canal 100

Depois de dez anos, o Alvinegro retornou à competição continental. Naquela época, a Libertadores tinha mais grupos, e os times foram divididos por países.

Botafogo e Palmeiras tiveram a mesma campanha, mas a equipe carioca levou a melhor no jogo desempate e garantiu vaga na semifinal, que era disputada como um triangular.

Colo-Colo (CHI) e Cerro Porteño (PAR) estiveram no mesmo lado do Glorioso. Os chilenos levaram a melhor nesta fase e foram à final do torneio.

1996

Gol de calcanhar de Túlio Maravilha na Libertadores de 1996 Reprodução/TV Globo

O Botafogo ficou um longo período afastado da Libertadores e só retornou 23 anos depois. Naquela edição, o Alvinegro não fez uma grande campanha na fase de grupos, mas garantiu lugar nas oitavas, já que os terceiros melhores colocados se classificavam.

Além da vaga, um lance marcante marcou aquela campanha: na vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Católica, Túlio Maravilha anotou o famoso gol de calcanhar após uma falha da defesa adversária.

Ao chegar nas oitavas, porém, o Botafogo foi eliminado. Após o empate por 1 a 1 com o Grêmio no Maracanã, o Alvinegro perdeu por 2 a 0 no Olímpico.

2014

Elias levanta Wallyson em comemoração do Botafogo Divulgação/Instagram @wallysonricardo17

No século XXI, o Botafogo jogou Libertadores pela primeira vez em 2014. O Glorioso entrou na fase preliminar e teve o Deportivo Quito pela frente. Depois da derrota por 1 a 0 no Equador, o Alvinegro goleou o adversário por 4 a 0 no Maracanã. O grande destaque da noite foi Wallyson, que anotou um hat-trick.

Na fase de grupos, o Botafogo estreou com vitória sobre o San Lorenzo por 2 a 0. Entretanto, o time não deslanchou, perdeu seus últimos dois jogos e não conseguiu avançar ao mata-mata.

2017

Lance do jogo entre Grêmio e Botafogo na Libertadores de 2017 Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Nesta edição, o Alvinegro entrou na segunda fase preliminar. Aqui, o time até então comandado por Jair Ventura eliminou o Colo-Colo (CHI) e o Olimpia (PAR), fazendo os jogos da volta fora de casa.

Na fase seguinte, o Botafogo entrou em um grupo difícil, com Barcelona de Guayaquil (vice em 1998), Estudiantes de la Plata (tetracampeão da Libertadores) e Atlético Nacional de Medelín (atual campeão da Libertadores). Apesar do cenário, os cariocas somaram dez pontos e asseguraram a liderança.

Nas oitavas, o Botafogo venceu o Nacional (URU) por 1 a 0 fora de casa e por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos. Assim, avançou no torneio.

Nas quartas, porém, o Grêmio voltou a ser algoz do Bota. Após um empate sem gols no Nilton Santos, o time da estrela solitária perdeu por 1 a 0 na Arena e foi eliminado.