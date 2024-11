Carlos Alberto levou o filho Valentim, de 2 anos, ao Nilton Santos para acompanhar a final da Libertadores - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 30/11/2024 16:36

Rio - A torcida do Botafogo faz contagem regressiva para acompanhar a primeira final de Libertadores da sua história. Em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro, os alvinegros comparecem em peso nas ruas e não escondeu o otimismo com a chance de conquistar o título inédito. Em entrevista ao DIA nos arredores do Nilton Santos, o alvinegro Pedro Henrique, de 21 anos, apostou alto.

"A expectativa é muito boa. Vamos ganhar, nós merecemos muito por tudo o que passamos desde a fase preliminar. Botafogo só pegou pedreira e merece muito ser campeão. Nós (torcedores) merecemos muito por tudo o que passamos. Há três anos estávamos na Série B e nunca pensamos que iríamos viver isso. Hoje vai ser 3 a 1, com dois gols de Almada e um do Luiz Henrique", disse.

Pedro Henrique, de 21 anos, marcou presença na Fan Fest do Nilton Santos para acompanhar a final da Libertadores Lucas Felbinger / Agência O Dia

A Conmebol escolheu o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para sediar a final da Libertadores neste ano. Apesar da distância, a torcida do Botafogo compareceu em peso e comprou mais de 40 mil ingressos. O clube organizou uma Fan Fest no Nilton Santos para quem não viajou e vendeu mais de 50 mil entradas. O alvinegro Carlos Alberto compareceu com o filho para viver a experiência inédita.

"O coração está a mil por hora. Nunca vi isso na minha vida, tenho 40 anos. Meu pai tinha a expectativa de viver isso, mas infelizmente não está com a gente. Vim aqui com meu filho para tentar fazer ele ter essa memória. A expectativa é de fazer um bom jogo e saia vitorioso. Aposto em 2 a 0, com gols de Marlon Freitas e Savarino", disse Carlos Alberto, pai de Valentim, de dois anos.

O Botafogo decide o título da Libertadores contra o Atlético-MG, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O Glorioso disputa a sua primeira decisão da competição e busca o título inédito, enquanto o Galo volta a final 11 anos após conquistar o primeiro título de sua história.